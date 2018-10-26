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Инвестиции Китая в транспортную инфраструктуру за 9 месяцев достигли $328 млрд

Инвестиции Китая в транспортную инфраструктуру за 9 месяцев достигли $328 млрд

Капитальные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Китая за январь-сентябрь текущего года составили 2,28 трлн юаней (327,77 млрд долл.), что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные данные официальной статистики.

Отмечается, что Китай увеличивает расходы на инфраструктуру, чтобы поддержать замедляющийся экономический рост. По оценкам Reuters, за III квартал Китай утвердил инвестиционные проекты стоимостью 437,4 млрд юаней, что более чем в 4 раза превышает показатель за предыдущий квартал.

Согласно данным Министерства транспорта страны, инвестиции в развитие сети скоростных шоссе составили 702,6 млрд юаней – это на 12% больше, чем в прошлом году. При этом, как отмечается, значительная часть прироста была нивелирована сокращением объема инвестиций в инфраструктуру сельских дорог.

Китай также активно инвестирует в развитие железнодорожных перевозок, чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть и окружающую среду.

В сообщении ведомства говорится, что объемы железнодорожных грузоперевозок за первые три квартала выросли на 7,9%, в том числе угля – на 10%. Тем не менее на долю железной дороги пока приходится всего 8,1% от общего объема грузовых перевозок в стране.

По материалам Центр транспортных стратегий
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