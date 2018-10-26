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Американские компании хотят свернуть производство в Китае, - Reuters

Американские компании хотят свернуть производство в Китае, - Reuters

Многие компании с американским капиталом рассматривают вариант переноса производственных мощностей из Китая в другие страны из-за сокращения доходов в результате торговой войны Соединенных Штатов Америки и КНР.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, более 70% американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают вопрос о приостановлении дальнейших инвестиций в страну.

“Более 70 процентов американских фирм, работающих на юге Китая, рассматривают вопрос о приостановлении дальнейших инвестиций в страну и перемещении некоторых или всех их производственных мощностей в другие страны, поскольку торговая война бьет по доходам”, – отмечает агентство.

В американских компаниях, работающих в КНР, убеждены, что больше страдают от торгового спора, чем предприятия из других стран. Такие данные следуют из опроса Американской торговой палаты, в котором исследовали 219 компаний – треть всего производственного сектора.

В исследовании подчеркивается, что “несмотря на то, что более 70% компаний США рассматривают вопрос о приостановлении инвестиций в Китай и перемещении некоторых или всех производств за его пределы, только половина китайских компаний поддерживают такой подход”.

По материалам РБК-Украина
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