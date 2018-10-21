Китай решил отказаться от иранской нефти, - WSJ

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.

Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

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Кроме того, по информации издания, Bank Of Kunlun, которым владеет CNPC, уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские санкции.

В CNPC на запрос газеты не ответили, а источник в Администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

По мнению аналитика из компании Wood Mackenzie, решение Китая может быть связано с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, что ухудшает положение Ирана.

Отмечается, что ранее Китай покупал у Ирана около 600 тысяч баррелей в день, и через Bank Of Kunlun в Иран поступали основные выплаты.