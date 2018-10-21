Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 191 0

Китай решил отказаться от иранской нефти, - WSJ

Китай решил отказаться от иранской нефти, - WSJ

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.

Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Читайте также: Германия решила покупать газ в США, – WSJ

Кроме того, по информации издания, Bank Of Kunlun, которым владеет CNPC, уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские санкции.

В CNPC на запрос газеты не ответили, а источник в Администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с КНР.

По мнению аналитика из компании Wood Mackenzie, решение Китая может быть связано с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, что ухудшает положение Ирана.

Отмечается, что ранее Китай покупал у Ирана около 600 тысяч баррелей в день, и через Bank Of Kunlun в Иран поступали основные выплаты.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина