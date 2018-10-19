Германия решила покупать газ в США, - WSJ

Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов.
Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с депутатами, передает The Wall Street Journal.
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По данным WSJ, вопросы правительственной поддержки усилий, направленных на появление американского газа, обсуждались на закрытом завтраке Меркель с депутатами.
В частности, канцлер сообщила о решении немецкого правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства – 500 млн евро (576 млн долларов).
Источники WSJ отмечают, что Меркель назвала такой шаг “стратегическим” и сказала, что строительство терминала для СПГ может окупиться в долгосрочной перспективе.
“Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке”, – пишет WSJ.
Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода “Северный поток-2”.