Германия решила покупать газ в США, - WSJ

Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов.

Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с депутатами, передает The Wall Street Journal.

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По данным WSJ, вопросы правительственной поддержки усилий, направленных на появление американского газа, обсуждались на закрытом завтраке Меркель с депутатами.

В частности, канцлер сообщила о решении немецкого правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США. Он расположится на севере Германии, стоимость строительства – 500 млн евро (576 млн долларов).

Источники WSJ отмечают, что Меркель назвала такой шаг “стратегическим” и сказала, что строительство терминала для СПГ может окупиться в долгосрочной перспективе.

“Это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке”, – пишет WSJ.

Отдельные чиновники из обеих стран предполагают, что благодаря такому решению Берлин пытается решить торговый спор с Вашингтоном. Еще одной мотивацией считаются надежды Германии избежать санкций США из-за строительства газопровода “Северный поток-2”.