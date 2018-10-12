Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 168 0

Польша и США согласовали поставки СПГ на 20 лет

Польша и США согласовали поставки СПГ на 20 лет

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет.

Об этом в среду, 17 октября, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк.

Читайте также: США вынуждены искать новые рынки для сбыта нефти

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн – это около 25 танкеров в год, а после регазификации – 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Стоимость пока не разглашается.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина