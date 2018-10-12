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США вынуждены искать новые рынки для сбыта нефти

США вынуждены искать новые рынки для сбыта нефти

В первом полугодии КНР была крупнейшим покупателем американской нефти, но в третьем квартале поставки резко сократились. К примеру, в августе Китай не импортировал нефть из США вообще, а в сентябре закупал лишь 31 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как сообщает Интерфакс, в июне США экспортировали в Китай 510,4 тыс. б/с нефти, в среднем за первое полугодие поставки превышали 350 тыс. б/с.

Таким образом, разворот мировых потоков заставляет американских производителей нефти искать новых покупателей. Китай заменяет американские поставки нефтью из России и Саудовской Аравии. Последняя увеличила экспорт нефти в Китай на 258 тыс. б/с в августе, Россия – почти на 200 тыс. б/с.

А компании США, в свою очередь, теснят других производителей на новых для себя рынках. В сентябре США экспортировали почти 2,6 млн б/с нефти против всего 500 тыс. б/с в декабре 2015 года. До 2015 года в США действовал 40-летний запрет на экспорт нефти.

Американскую нефть закупают Индия и Гонконг, Австралия и Дания. В прошлом году даже Грузия приобретала нефть у США.

По материалам УБР
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