ДТЭК Ахметова выкупит акции угольного гиганта у миноритариев

DTEK Holdings Limited, воспользовавшись правом владельца доминирующего контрольного пакета акций ЧАО “ДТЭК Павлоградуголь”, выставил публичное требование к его миноритарным акционерам об обязательном выкупе акций (squeeze-out) по цене 2,59 гривны за штуку.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам.

Группа ДТЭК суммарно владеет 99,92324858%, или 5 млрд 577 млн 439,948 тыс. акций ЧАО, тогда как миноритарные акционеры – 4 млн 284,052 тыс. акций.

С учетом заявленных выше параметров на выкуп акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить 11,1 млн грн.

По итогам 2017 года “ДТЭК Павлоградуголь” поставило исторический рекорд добычи угля, достигнув производственной отметки в 20,1 млн тонн.

Номинальная стоимость акции составляет 0,25 грн.