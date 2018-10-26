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Беларусь обещает сохранить экспорт нефтепродуктов в Украину

Беларусь обещает сохранить экспорт нефтепродуктов в Украину

Глава концерна “Белнефтхим” Андрей Рыбаков заявил, что несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь, он не ожидает сокращения поставок в Украину в следующем году.

По словам главы “Белнефтхим”, ограничения на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не повлияет на поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

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“Точно никаких проблем с поставками не ожидается. Объемы останутся плюс-минус такими же, как в этом году. У нас есть определенная доля на рынке Украины, и мы думаем ее сохранить”, – сказал Рыбаков.

Также в издании отметили, что в прошлом году стоимость белорусского экспорта нефтепродуктов в Украину составляла 1,8 млрд долларов, за восемь месяцев этого года – 1,4 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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