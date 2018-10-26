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За сентябрь до банков-банкротов поступило почти 500 млн гривен, - ФГВФЛ

За сентябрь до банков-банкротов поступило почти 500 млн гривен, - ФГВФЛ

В течение сентября на счета ликвидируемых банков, поступило 466,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным ФГВФЛ, из этой суммы 358,6 млн грн получено от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 100,0 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками и 8,0 млн грн получено в качестве арендной платы.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 111,8 млн грн поступило в ПАО “КБ “НАДРА”; 78,7 млн грн – до АО “ДЕЛЬТА БАНК”; 46,2 млн грн – ПАОДИАМАНТБАНК”.

Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков, напомнили в ФГВФЛ.

В целом, по итогам первых девяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемых банков составили 7 201,7 млн грн: 5 497,1 млн грн получено от продажи активов; 1 166,8 млн грн – от погашения кредитов; 457,0 млн грн – от погашения ценных бумаг; 80,7 млн грн – от аренды.

По материалам РБК-Украина
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