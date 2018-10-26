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До конца года Укрпочта вдвое увеличит количество компьютеризированных отделений

До конца года Укрпочта вдвое увеличит количество компьютеризированных отделений

Укрпочта вдвое увеличит количество компьютеризированных отделений: компьютеры с подключением к интернету должны появиться в отделениях, которые находятся в селах с населением более 2000 человек.

«Когда я пришел на эту должность два года назад, из 11,5 тысяч отделений лишь 20% имели компьютеры. В этом году мы заканчиваем огромный проект по компьютеризации — каждое село Украины, где проживает более 2000 населения, получит компьютеризированный, подключенный к интернету офис Укрпочты», — сообщил глава компании Игорь Смелянский.

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Он также отметил, что компания планирует сократить около 80% работников, работающих в сельской местности из-за внедрения передвижных пунктов.

«55% процентов наших работников из 75 тысяч работают на не полную занятость. Это понятно, потому что если в селе 300 человек, там нечего делать целый день. И мы должны платить людям 0,2-0,3 ставки. Что мы сделали за счет проекта «передвижное отделение». Это вместо 15 человек на неполную занятость работает три на полную, с новой машиной, хорошими зарплатами», — добавил глава компании.

Он также отметил, что, в отличие от почтальонов, передвижные отделения в автомобилях смогут перевозить не только письма, но и посылки. По его данным, 75% заказов одного из крупнейших интернет-магазинов Украины Rozetka, доставляемых через Укрпочту, идут в села.

По материалам hromadske.tv
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