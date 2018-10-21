Мошенники массово перешли на новый способ вымогательства денег с водителей

О том, что мошенники могут снять и вернуть за вознаграждение номерные знаки с автомобиля, знают многие автомобилисты. В качестве противодействия активно используются «секретки», дополнительные крепления, номера прячутся под лобовым стеклом и тому подобное.

Но мошенники перешли на другой способ вымогательства. В этом случае они ничего с автомобиля не снимают. А наоборот. Они вешают замки на колесные диски и ручки дверей. К этому «аксессуару» прилагается записка с номером телефона и стоимостью ключа.

Как правило, это сумма свыше 1000 грн. Некоторые платят, боясь повредить ЛКП автомобиля или литой диск, но на самом деле куда проще обмотать замок тряпкой и доехать до ближайшего гаража или СТО, где за скромные деньги замок срежут.