Государство недополучает ежегодно до 1,3 млрд грн от штрафов за перегруженные фуры на дорогах

Государство недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн грн за неначисленные штрафы за перегруз грузовиков на дорогах в связи с просчетами в управлении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом говорится в Отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Укртрансбезопасности.

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“Просчеты в управлении Укртрансбезопасностью привели к тому, что Государственный бюджет Украины по прогнозным оценкам Счетной палаты недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн гривен (в зависимости от интенсивности работы) от неначисленных штрафов за сверхнормативное нагружение крупногабаритного транспорта на дорогах Украины”, — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается в документе, еще одним проблемным вопросом является строительство Укравтодором и органами местной власти площадок для проведения габаритно-весового контроля.

“При минимальной потребности в 200-250 площадках на сегодня их всего 141, из которых используются 121, другие требуют проведения восстановительных работ.

По Киеву и Киевской области при минимальной потребности 32-35 площадок не работает ни одна, хотя имеется 19”, — указано в аудите.