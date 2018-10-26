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Государство недополучает ежегодно до 1,3 млрд грн от штрафов за перегруженные фуры на дорогах

Государство недополучает ежегодно до 1,3 млрд грн от штрафов за перегруженные фуры на дорогах

Государство недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн грн за неначисленные штрафы за перегруз грузовиков на дорогах в связи с просчетами в управлении Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом говорится в Отчете о результатах аудита эффективности использования средств специального фонда Государственного бюджета Украины Укртрансбезопасности.

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“Просчеты в управлении Укртрансбезопасностью привели к тому, что Государственный бюджет Украины по прогнозным оценкам Счетной палаты недополучает ежегодно от 447 млн до 1 млрд 341 млн гривен (в зависимости от интенсивности работы) от неначисленных штрафов за сверхнормативное нагружение крупногабаритного транспорта на дорогах Украины”, — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается в документе, еще одним проблемным вопросом является строительство Укравтодором и органами местной власти площадок для проведения габаритно-весового контроля.

“При минимальной потребности в 200-250 площадках на сегодня их всего 141, из которых используются 121, другие требуют проведения восстановительных работ.

По Киеву и Киевской области при минимальной потребности 32-35 площадок не работает ни одна, хотя имеется 19”, — указано в аудите.

По материалам УНН
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