В НБУ сообщили, сколько Украина должна выплатить в IV квартале (инфографика)

Национальный банк начинает ежеквартальную публикацию информации о плановых платежах по внешнему долгу.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно опубликованным данным, в IV квартале общие платежи должны составить 4,8 млрд долларов.

Статистические данные Календаря плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами отражают будущие платежи резидентов нерезидентам Украины в иностранной валюте по погашению основной суммы задолженности и ее обслуживания.

Они охватывают все секторы экономики – сектор общего государственного управления (правительство), Национальный банк Украины, депозитные корпорации (банки), другие сектора (реальный сектор экономики), а также платежи за межфирменный долг.

В то же Время данные календаря не включают будущие платежи по определенным обязательствам: торговым кредитам, просроченной задолженности, кредитам овернайт, ОВГЗ в собственности нерезидентов.