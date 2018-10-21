«УЗ» начала тестировать в электричках новые портативные кассовые аппараты

Контролеры в пригородных поездах Юго-Западной железной дороги стали использовать новые электронные контрольно-кассовые аппараты СПЕККР-01.

Об этом сообщает info.uz.ua.

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Как отмечает издание, новые аппараты легче и удобнее. Они состоят из двух частей – аппарата, который печатает билеты и айпода, прикрепленного к запястью, с помощью которого контролер вводит данные пассажира. Также устройство имеет встроенный модем, чего не было у предыдущих версий портативных кассовых аппаратов – модем к ним контролерам приходилось носить с собой отдельно.

В данный момент 20 таких аппаратов используются в электричках на направлении Киев-Коростень.

В УЗ говорят, что пока система еще дорабатывается. К примеру, новый кассовый аппарат приспособлен к тому, чтобы принимать к оплате банковские карты, но эта опция еще неактивна. В перспективе производитель обязуется устранить недостатки прибора и программного обеспечения, учтя пожелания железнодорожников.