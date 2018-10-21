Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 43 0

«УЗ» начала тестировать в электричках новые портативные кассовые аппараты

«УЗ» начала тестировать в электричках новые портативные кассовые аппараты

Контролеры в пригородных поездах Юго-Западной железной дороги стали использовать новые электронные контрольно-кассовые аппараты СПЕККР-01.

Об этом сообщает info.uz.ua.

Читайте также: В Укрзализныце рассказали, когда и как поезда разделят на три класса

Как отмечает издание, новые аппараты легче и удобнее. Они состоят из двух частей – аппарата, который печатает билеты и айпода, прикрепленного к запястью, с помощью которого контролер вводит данные пассажира. Также устройство имеет встроенный модем, чего не было у предыдущих версий портативных кассовых аппаратов – модем к ним контролерам приходилось носить с собой отдельно.

В данный момент 20 таких аппаратов используются в электричках на направлении Киев-Коростень.

В УЗ говорят, что пока система еще дорабатывается. К примеру, новый кассовый аппарат приспособлен к тому, чтобы принимать к оплате банковские карты, но эта опция еще неактивна. В перспективе производитель обязуется устранить недостатки прибора и программного обеспечения, учтя пожелания железнодорожников.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина