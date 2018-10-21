Honda выпустит искусственный интеллект для помощи водителю

Компания Honda вместе с компанией SoundHound анонсировала запуск искусственного интеллекта Houndify, который разработан в качестве помощника водителю. Об этом говорится в блоге автопроизводителя.

Honda заключила партнерство с SoundHound для ускорения разработки своего искусственного интеллекта Houndify. Планируется, что платформа сможет понимать голосовые команды водителя, в том числе те, которые касаются местоположения и дальнейшего маршрута.

Автоконцерн Honda создал в небольшом американском городке Мэрисвилл умный перекресток — систему обмена данными между автомобилями, которая предупреждает о приближающихся из-за угла пешеходах или велосипедистах.

Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о намерении инвестировать в переход на производство электромобилей и создание собственной операционной системы vw.os $4,05 млрд до 2025 года.