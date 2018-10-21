Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Honda выпустит искусственный интеллект для помощи водителю

Honda выпустит искусственный интеллект для помощи водителю

Компания Honda вместе с компанией SoundHound анонсировала запуск искусственного интеллекта Houndify, который разработан в качестве помощника водителю. Об этом говорится в блоге автопроизводителя.

Honda заключила партнерство с SoundHound для ускорения разработки своего искусственного интеллекта Houndify. Планируется, что платформа сможет понимать голосовые команды водителя, в том числе те, которые касаются местоположения и дальнейшего маршрута.

Автоконцерн Honda создал в небольшом американском городке Мэрисвилл умный перекресток — систему обмена данными между автомобилями, которая предупреждает о приближающихся из-за угла пешеходах или велосипедистах.

Ранее немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о намерении инвестировать в переход на производство электромобилей и создание собственной операционной системы vw.os $4,05 млрд до 2025 года.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина