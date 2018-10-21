На Майдане Незалежности отремонтируют покрытие за 70 млн грн

На Майдане Незалежности планируют капитально отремонтировать покрытие.

Об этом в четверг, 25 октября, сообщает сайт города Киев со ссылкой на КП Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района.

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Отмечается, что работы назначены на осень 2019 года.

Так, начало капремонта покрытия на главной площади столицы запланировали на сентябрь 2019 года. А завершить ремонт намерены в конце 2021 года.

На данный момент стоимость работ оценили в 70 млн грн.

Информация о том, будут ли перекрывать проезжую часть дороги в связи с ремонтом, пока неизвестна.