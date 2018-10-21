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Британия оштрафовала Facebook на $644 тыс. из-за скандала с Cambridge Analytica

Британия оштрафовала Facebook на $644 тыс. из-за скандала с Cambridge Analytica

Великобритания оштрафовала Facebook на 500 тысяч фунтов (около 644 тысяч долларов) за скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных 50 миллионов пользователей.

Расследование Офиса комиссара информации (ICO) в Великобритании доказало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставляли личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.

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Также в ведомстве отметили, что в случае, если бы скандал произошел после того, как ЕС принял новый закон о защите данных, штраф оказался бы значительно больше. По данным The Guardian, речь шла бы о сумме в 17 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона долларов) или до 4% от мирового оборота (1,9 миллиарда долларов).

По материалам hromadske.tv
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