По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,850 млн и 32,541 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 38). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,24-28,25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 87 активных заявок по доллару на сумму более 64,391 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

32,3800 – 40 000

28,3000 – 1 000

28,2500 – 10 000

28,2500 – 20 000

28,2500 – 1 200

28,2500 – 150 000

28,2500 – 177 777



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2200 – 500

28,2500 – 2 000

28,2500 – 1 200

28,2500 – 40 000

28,2700 – 25 000

28,2700 – 10 000

28,2700 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4667 грн. (предыдущий 28,1932)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3757 грн. (предыдущий 28,1415)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.