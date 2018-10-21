Почему могут не дать кредит: 5 главных причин отказов

Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. Finance.ua рассказывает о самых распространенных.

1. Проблемы с кредитной историей

Самая распространенная причина, по которой банки отказывают в займах. Перед тем, как выдать клиенту кредит, банк оценивает его благонадежность и платежеспособность. За это отвечает система скоринга. Клиентов с испорченной кредитной историей, в которой есть просрочки и «зависшие» кредиты, она попросту блокирует. К тем, у кого этой истории нет, она отнесется настороженно: решит не давать денег вовсе или посоветует ссудить небольшую сумму и под более высокий процент.

Что делать.

2. Ошибки в кредитной истории

Если банку что-то не нравится в кредитной истории, но вы точно знаете, что все ваши кредиты были закрыты вовремя, то, скорее всего, в нее закралась ошибка.

Что делать.

3. Возраст заемщика

У каждого банка на этот счет свои правила. Одни кредитуют, начиная с 18 лет. Другим нужно, чтоб было не менее 21, третьим – 23 и больше. То же касается и возрастного максимума. В одних банках это 60, в других – 65, в третьих – 70 лет. Если в понимании банка клиент не подходит по возрасту, ему однозначно откажут.

Что делать.

4. Отсутствие справки о доходах

Многие банки требуют от потенциального клиента справку о доходах с места работы. Она подразумевает наличие официального трудоустройства, которое есть далеко не у всех. Масса людей сегодня получает зарплату в конверте. В некоторых банках таким клиентам откажут в кредите.

Что делать.

Кстати, оформить кредит без справки о доходах можно в финансовом супермаркете Finance.ua. Укажите сумму кредита, срок, на который хотите его взять, и увидите список банков и компаний, готовых его предоставить.

5. Отсутствие регистрации (прописки)

Для многих банков это также может стать веской причиной для отказа в кредите.

Что делать.

Если отказали в кредите, всегда пытайтесь уточнить точную причину у менеджера банка. Есть небольшая вероятность того, что вам ее назовут. Хотя, обычно банки этого не делают. Ведь зная их, мошенникам будет проще обмануть скоринговые системы.

Если причину узнать не удалось, имеет смысл подробно пройтись по всем перечисленным пунктам. Подробнее о том, что следует делать перед тем, как брать новый кредит, в нашем специальном материале.