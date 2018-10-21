Впервые с 2013-го банки сообщили о снижении кредитного риска

Украинские банкиры в ІІІ квартале 2018 года впервые с IV квартала 2013 года сообщили о снижении кредитного риска.

Об этом говорится в результатах нового «Опроса об условиях кредитования», который провел Национальный банк.

По данным опроса, баланс ответов по росту кредитного риска составляет -5,8%. Банкиры также ожидают, что кредитный риск снизится и в IV квартале (-4.6%).

Однако в III квартале 2018 года возрос процентный риск (до 18,1 ), валютный риск (до 22,0), риск ликвидности (до 14,8%) и операционный риск (до 13,2%).

Национальный банк Украины с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из своего кредитного реестра.

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