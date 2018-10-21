"Нова Пошта" повышает тарифы на доставку посылок

Компания “Новая Почта” с 25 октября решила повысить тарифы на доставку посылок, в среднем на 2-5 грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, на 5 грн увеличивается стоимость отправки посылок из отделения в отделение весом до 30 кг, а также адресная доставка. Кроме того, на 0,5 грн вырастет доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине.

В то же время, как утверждают в “Новой Почте”, доставка грузов по городу и области не подорожает.

“Чтобы удержать качество наших услуг и продолжать инвестировать в развитие сети, компании пришлось немного изменить тарифы с учетом влияния инфляции и роста цен на топливо”, — поясняют свое решение в компании и добавляют, что последнее повышение тарифов произошло более года назад, в августе 2017 года.