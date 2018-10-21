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Yahoo выплатит 50 млн долларов пострадавшим от хакерской атаки

Yahoo выплатит 50 млн долларов пострадавшим от хакерской атаки

Американская компания Yahoo согласилась выплатить 50 млн долларов для 200 млн пользователей, которые пострадали при хакерской атаке на почтовый сервис фирмы.

Также компания предоставит клиентам два года бесплатного пользования сервисом по защите платежных данных AllClear. Эти положения изложены в проекте мирового соглашения, которые направлены на рассмотрение в суд в Сан-Хосе, слушание пройдет 29 ноября.

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В 2013 году взломщики получили данные пользователей Yahoo, включая пароли и даты рождения. В компании признали факт взлома только в декабре 2016 года.

Летом 2017 года телекоммуникационная компания Verizon приобрела Yahoo, из-за хакерской атаки сумма сделки составила 4,48 млрд долларов, на 350 млн долларов меньше первоначальной. Согласно сделке, компании разделят ответственность за претензии пользователей в связи с кибератакой.

По материалам РБК-Украина
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