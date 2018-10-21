100 самых богатых украинцев богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны

В 2018 году ТОП-100 самых богатых украинцев увеличили скорость, с которой прирастают их суммарные состояния – с прошлогодних +33% до нынешних +43%.

Отмечается, что сотня самых богатых соотечественников, которую ежегодно рассчитывает издание, сконцентрировала в своих руках 37,5 миллиарда долларов. Другими словами, всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.

“Стать отечественным миллиардерам и мультимиллионерам еще богаче помогла благоприятная ситуация на мировых сырьевых биржах, что отражает рост потребления металлургической и железорудной продукции.

Сырье – это украинское все: сразу семь человек из числа тех десяти, которые заняли первые места в рейтинге ТОП-100, контролируют активы, производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью”, – говорится в сообщении.

Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов – бессменный №1 в рейтинге самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на 5,3 миллиарда долларов.

В этом году в рейтинг ТОП-100 самых богатых попали семь новых фигурантов. Самый богатый из них – Владимир Галантерник, которому принадлежит знаменитый рынок Привоз, а также зона отдыха Аркадия-Сити и ряд строительных компаний. Новичок сразу же попал на 30-е место рейтинга с 155 миллионами долларов. Также в рейтинг самых богатых соотечественников впервые попали семья Габович и братья Супруненко.

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