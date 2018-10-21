Джейкоб Паунси: криптовалюты Q4. Почему Китай и дальше будет впереди планеты всей

Развивающиеся рынки критически важны для майнинга криптовалют. Такая особенность связана с большим количеством производственных мощностей и дешевой электроэнергии, которые доступны в некоторых развивающихся странах. Китай в целом играет очень важную роль в данной отрасли.

Во-первых, большинство производителей, которые изготавливают специализированное оборудование, обеспечивающее проверку и безопасность крупнейших криптовалютных сетей, работают на территории Китая.

Во-вторых, на долю Китая приходится наибольшее количество хешрейтов (или вычислительных мощностей) среди всех стран.

Согласно большинству источников, на Китай приходится более половины мощностей по майнингу биткоинов в мире. Это означает, что выручка от обеспечения безопасности криптовалютных сетей идет китайским операторам.

Кроме того, на фоне недавних заявок на IPO трех крупнейших производителей оборудования для работы с криптовалютами Гонконгская фондовая биржа откроет для инвесторов доступ к 85% оборудования для майнинга криптовалют в плане выручки и даст право на 40% вознаграждения для майнеров Биткоина.

Все это дополнительно укрепит позиции Китая как страны криптовалют в плане доступа к инфраструктуре.

Любопытно, что в других странах, таких как Вьетнам и Венесуэла, действует полный запрет на поставку оборудования для майнинга криптовалют на территорию страны с целью контроля движения валют.

Исследование, проведенное ранее в этом году, показало, что, по оценкам, стоимость майнинга одного биткоина в Венесуэле составляет 532 доллара. Вероятно, эта стоимость возросла, если учесть, что сложность получения биткоина выросла более чем в два раза. Жители Венесуэлы и граждане развивающихся стран интересуются криптовалютой, чтобы сохранить деньги в условиях гиперинфляции.

Некоторые считают, что криптовалюты волатильны и плохо сохраняют стоимость.

Другие же, а именно те, кто живет в странах с жесткой кредитно-денежной политикой, считают криптовалюты способом защиты благосостояния и сохранения ценности.

Ожидаю, что в четвертом квартале роль развивающихся рынков в распространении и принятии криптовалют будет только расти.

Китай продолжит доминировать в плане майнинга в мире, несмотря на недавнюю географическую диверсификацию местных фирм и рост конкуренции со стороны иностранных компаний.

При очередном возникновении тенденции к повышению, ожидаю опережающего роста рынка майнинга криптовалют.

Капитал, полученный при грядущих IPO, в значительной степени откроет рынок криптовалют для инвесторов и даст соответствующим компаниям множество ресурсов для продолжения разработки нового оборудования.

С ростом неопределенности и геополитического риска криптовалюты могут снова «поднять голову» при тестировании мировой денежной системы.

Джейкоб Паунси, аналитик Saxo Bank по криптовалютам