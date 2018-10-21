Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 64 0

Нидерландские инженеры соединят четыре города в стране квантовым интернетом

Нидерландские инженеры соединят четыре города в стране квантовым интернетом

Инженеры из исследовательского института QuTech из Нидерландов разрабатывают технологию передачи трафика, которая будет работать с применением принципов квантовой механики. Об этом пишет MIT Technology Review.

Планируется, что квантовой сетью будут соединяться Делфт с Амстердамом, Гаагой и Лейденом к 2020 году. Другие подробности проекта, в том числе его бюджет, пока не раскрываются.

Создание сетей квантового интернета намного дороже обычных сетей, поскольку фотоны абсорбируются материалами, из которых изготовлены кабели, поэтому каждые несколько десятков километров приходится строить узлы связи. Там сигнал снова зашифровывается, после чего отправляется дальше.

Несмотря на повышенную безопасность квантовых сетей — в них кубиты могут быть и одним и нулем, что делает практически невозможным взлом этой информации, самым слабым звеном считаются узлы связи — их можно взломать.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина