Нидерландские инженеры соединят четыре города в стране квантовым интернетом

Инженеры из исследовательского института QuTech из Нидерландов разрабатывают технологию передачи трафика, которая будет работать с применением принципов квантовой механики. Об этом пишет MIT Technology Review.

Планируется, что квантовой сетью будут соединяться Делфт с Амстердамом, Гаагой и Лейденом к 2020 году. Другие подробности проекта, в том числе его бюджет, пока не раскрываются.

Создание сетей квантового интернета намного дороже обычных сетей, поскольку фотоны абсорбируются материалами, из которых изготовлены кабели, поэтому каждые несколько десятков километров приходится строить узлы связи. Там сигнал снова зашифровывается, после чего отправляется дальше.

Несмотря на повышенную безопасность квантовых сетей — в них кубиты могут быть и одним и нулем, что делает практически невозможным взлом этой информации, самым слабым звеном считаются узлы связи — их можно взломать.