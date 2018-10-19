Прокуратура расследует деятельность двух таможенников, нанесших государству ущерб на 7 млрд грн

Управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел начало расследование против двух должностных лиц волынской таможни, которые оформили более тысячи транспортных средств с поддельными документами и нанесли государству ущерб на сумму свыше 7 миллиардов гривен.

Как говорится в сообщении ГПУ, услугами таможенников пользовался ряд предприятий-импортеров транспортных средств, а также предприятия реального сектора экономики.

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“Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании последним меры пресечения”, – сообщают в ГПУ.

Там отмечают, что сейчас проводятся процессуальные действия с целью установления причастных к данной схеме лиц.