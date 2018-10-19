Тарифы на тепло в некоторых регионах "накручивали" до 70% - Нацкомиссия (инфографика)

По результатам мониторинга состояния регуляции тарифов на тепло органы местного самоуправления в отдельных регионах Украины необоснованно повышали тарифы на тепло, причем уровень такого повышения достигал 70%.

Об этом сообщила Оксана Кривенко, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своей странице в Facebook.

“Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местная власть в течение 2017-2018 годов их повышала. К такому выводу пришла комиссия по результатам мониторинга состояния регуляции тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым Регулятор передал соответствующие функции”, – сказала Кривенко.

По ее данным, органы местного самоуправления в отдельных регионах увеличили тарифы на тепло до 50%, хотя не имели на это объективных причин.

В частности, в г.Славянск тарифы необоснованно выросли на 70,3%, в г.Терновка – на 57,1%, в г.Ивано-Франковск – на 41%.

Также в ряде городов безосновательный рост тарифов составил от 12,6% до 37,1%.