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Что будет в ноябре с ценами на газ для промышленности

Что будет в ноябре с ценами на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре 2018 года сохранит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на октябрьском уровне – 13 тыс. 438,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных «дочек» НАК. Для других покупателей цена в следующем месяце сохранится на уровне 14 тыс. 586 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%. До 1 ноября население будет платить за газ по старой цене – 6958 грн. за 1000 м³. Чтобы сохранить этот тариф, Кабмин дважды в последнее время продлевал действие спецобязательства, согласно которому НАК “Нафтогаз” обязан был поставлять топливо населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по льготной цене 4942 грн. за 1000 м³.

Вопрос о цене на газ является ключевым для продолжения сотрудничества Украины с МВФ. Как известно, в марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

По материалам УБР
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