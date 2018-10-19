Размер Дорожного фонда в 2019 году увеличится наполовину

В Дорожном фонде в 2019 году будет аккумулировано на 45% больше средств, чем в нынешнем.

Об этом со ссылкой на проект государственного бюджета сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Я рад, что в проекте бюджета, который был правительством внесен на рассмотрение парламента, 75% отчислений с акцизов по топливу будет в следующем 2019 году. Это означает, что дорожный фонд вырастет с нынешних 32,6 млрд гривен до почти 47 млрд гривен в следующем году. Это огромная цифра для государства”, – отметил Омелян.

Он выразил надежду, что в ходе голосования в парламенте данная цифра не изменится.