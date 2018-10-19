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К Акции «Розыгрыш 50 тысяч от ТОП банков» присоединился Райффайзен Банк Аваль

К Акции «Розыгрыш 50 тысяч от ТОП банков» присоединился Райффайзен Банк Аваль

К Акции «Розыгрыш 50 тысяч от ТОП банков» от Finance.ua присоединился Райффайзен Банк Аваль.

Полный список банков находится по ссылке.

Условия банка:

  • Срок вклада: 1 мес. – 12 мес..
  • Минимальная сумма вклада: 5 000 грн или 200 долл./евро.
  • Оформляются через отделения банка или через Интернет-банкинг Raiffeisen Online.

Акция «Розыгрыш от ТОП банков» проходит с 10 сентября по 10 декабря 2018 года. В этот период нужно открыть депозитный счет сроком от 1 месяца, на сумму от 5 тыс. грн или 200 долларов/евро в одном из банков-участников.

С правилами розыгрыша Вы можете ознакомиться здесь.

По материалам Finance.UA
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