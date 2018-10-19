«Мотор Сич» запустит новое производство комплектующих к вертолетам

ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) планирует запустить новую производственную линию по производству и ремонту несущих и рулевых винтов для вертолетов в І-ІІ квартале 2019 года.

Как сообщает Дело, новая линия уже закуплена в США, стоимость оборудования оценивается в $150 млн. Мощности производства позволят собирать до 25-50 единиц комплектов винтов в год, в зависимости от заказа.

В 2017 году на вертолетном заводе «Мотор Сич» была введена в строй производственная линия по производству редукторов VR-17МС для вертолетов типа Ми-8/17 с увеличенной до 14 тонн максимальной взлетной массой. Часть оборудования по производству редукторов также была закуплена по импорту.

Работы по программе вертолетостроения были начаты компанией в 2010 году и активизированы в новых условиях. Объем инвестиций «Мотор Сич» в программу вертолетостроения Украины оценивается в на сумму около $500 млн.

16 апреля, на вертодроме АО Мотор Сич в небо поднялся первый украинский вертолет МСБ-2 – Надія. Воздушное судно будут тестировать в течение года. По словам генерального авиаконструктора Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, к данному событию шли долгих 10 лет.

Следует отметить, что новый вертолет МСБ-2 – Надія является модернизированной версией Ми-2. Воздушное судно на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. В течение года вертолет будет проходить необходимые испытания.