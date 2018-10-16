Эксперт рассказал, кто относится к среднему классу в Украине

В Украине средним классом можно считать семьи с доходом от 10 тыс. грн на одного члена семьи. Таких сейчас примерно 17%, рассказал экономист Михаил Кухар.

“У нас не существует корректной статистики теневых – то есть реальных доходов населения. В 2008 году более 33% населения Украины подпадали по уровню и образу жизни под критерии среднего класса. Имели доходы от 400 долларов на одного члена семьи. Конечно, во время кризисов 2009 и 2014 годов количество представителей среднего класса уменьшилось. Однако последние три года снова стало расти”, – говорит эксперт.

Признаком экономически развитого общества является наличие 50-60% среднего класса.

“Рост прослойки среднего класса – прямое следствие экономического роста в стране и ее развитие в правильном направлении. Есть недемократические страны, где тоже неплохие темпы экономического роста. Однако существует большое расслоение в обществе”.

Средний класс – это не какая-то особая каста. Это люди, имеющие определенный уровень дохода.

“Все маркетологи знают, что люди с одинаковым доходом на 90% имеют похожее потребительское поведение. Эти обобщенные наблюдения в каждой стране помогают маркетологам и рекламистам продавать определенные товары, услуги”, – добавил Михаил Кухар.