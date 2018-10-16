Кабмин пообещал выделить 2,3 млрд на модернизацию угольных шахт в 2019 году

В следующем году правительство Украины выделит 2,3 млрд гривен на модернизацию угольных шахт.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает пресс-служба Кабмина.

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По словам премьера, он выступает за изменение подходов управления угольной отраслью в сторону модернизации производства и обеспечения шахтеров.

Гройсман сообщил, что на следующей неделе Кабмин проведет специальное совещание по вопросам ситуации в угольной отрасли, где будут обсуждать в том числе задолженность по заработным платам шахтерам.

«Природа такой задолженности в том, что мы компенсируем разницу между стоимостью угля и себестоимостью производства. Мы не содержим шахты, а помогаем компенсировать разницу. Просто того, что производят, не хватает на зарплату… И меня не устраивает, как ведутся дела в угольной отрасли. В следующем году мы выделяем 2,3 млрд на модернизацию шахт. Но если будет продолжаться направление средств исключительно на компенсацию разницы в цене – меня это не устраивает. Мы вместе должны найти правильные решения», – добавил премьер.