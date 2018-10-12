В Украине модернизируют крупнейшее подземное газовое хранилище

ПАО “Укртрансгаз” осуществит реконструкцию крупнейшего в Украине подземного хранилища газа.

Об этом сообщил департамент корпоративных коммуникаций оператора газотранспортной системы Украины.

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“ПАО „Укртрансгаз“ объявил в системе электронных торгов Prozorro тендер с ожидаемой стоимостью в 998 млн грн на реконструкцию компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции „Бильче-Волица“. Предполагается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы до 31 декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.

Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности, экологичности и прошли заводские приемочные испытания.

Проектная производительность цеха после реконструкции составит 20 млн нм3/сутки. Отбор активного объема газа за 165 суток составит 2700 млн нм3, закачка активного объема газа за 130 суток будет достигать 2380 млн нм3.

При этом минимальная производительность цеха при закачке газа в ПХГ (подземное хранилище газа) составит 14 млн нм3/сутки, а при отборе — 12 млн нм3/сутки.

Рабочее расчетное давление газа на выходе из компрессорного цеха будет составлять 41 кгс/см2, минимальное давление газа на входе при закачке в ПХГ — 28,3 кгс/см2, а при отборе — 17,1 кгс/см2.

Заявления на участие в тендере могут подавать все заинтересованные инженерные организации до 12 ноября, а проведение аукциона запланировано на 18 декабря 2018 года.

Справка Finance.ua:

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (подземное хранилище газа) является вторым по размерам в Европе и крупнейшим в Украине.

Оно имеет объем 17 млрд м3 и принимает участие в оказании услуг хранения газа, в том числе в режиме таможенного склада, для иностранных и украинских заказчиков.