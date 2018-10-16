Лоукостер Ernest Airlines открывает сообщение с Миланом и Римом из аэропорта Ярославского

Сегодня, 19 октября, состоялась официальная встреча президента авиакомпании Шади Эль Таннира с председателем Харьковской обладминистрации Юлией Светличной, на которой обсуждали вопросы начала работы Ernest Airlines в регионе.

“Прямое авиасообщение с Римом и Миланом станет отличным подарком как для туристов, так и для представителей бизнеса. Итальянский лоукостер пополнит ряды авиакомпаний, которые летают из аэропорта “Харьков”, и это несомненно будет способствовать расширению нашей маршрутной сети”, — сообщил Владимир Васильченко, гендиректор компании-оператора аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ” (входит в группу DCH).

В Ernest Airlines также подчеркивают, что Харьков был выбран благодаря его стратегическому расположению в густонаселенном восточном регионе Украины, где высок спрос на перелеты в Италию. Отсюда украинцы часто летают туда на отдых, работу, к родственникам и друзьям, а многие итальянцы ведут бизнес в Украине.

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