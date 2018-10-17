В Украине стартовали продажи электромобилей по 100 тыс. грн

В Украине начались продажи электромобиля Fulu Mk1, стоимость которого составляет 109 999 грн, что по курсу доллара по состоянию на 19 октября – менее $4 тыс.

Об этом сообщает профильный портал Autogeek.

Четырехместный электромобиль Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно небольшими габаритами. Длина его составляет 2450 мм, ширина 1230 мм, высота – 1550 мм, а масса всего 435 кг.

Электромотор развивает 2,2 кВт/ч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.

Если вы мечтаете купить новенький электромобиль, то вам не помешает специальная карта для водителей.