Херсонщина в этом году получила туристического сбора на 27% больше

На Херсонщине в курортно-туристическом сезоне 2018 года за 9 месяцев уплачено туристического сбора на 27% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом говорится в распоряжении главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева “Об итогах проведения курортно-туристического сезона 2018 года и задачах для качественной подготовки к соответствующему сезону в следующем году”.

“По состоянию на 1 октября 2018 года, по данным Главного управления ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, сумма поступлений туристического сбора в местные бюджеты составила 2,5 млн гривен, что на 27,4% превысило прошлогодний показатель”, – говорится в распоряжении.

Как отмечают в ОГА, в Геническом районе получено туристического сбора 1 млн 149,7 тыс. гривен (+ 14%), Голопристанском – 830,9 тыс. гривен (+63,5%), Каланчацком – 68,7 тыс. грн ( +340,4%), в городе Херсоне и других районах и городах области – 271,7 тыс. грн (+44,1%).

В то же время в Скадовском районе поступления туристического сбора уменьшились, если сравнить с соответствующим прошлогодним периодом, на 16,4%. Здесь получено за 9 месяцев 2018 года 243,6 тыс. гривен.

В целом же, по информации ОГА, в регионе субъекты туристической деятельности (учреждения размещения и туристические агентства) заплатили за 9 месяцев 2018 года в бюджеты всех уровней 25 млн 654 тыс. гривен, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.