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В Литве планируют провести референдум о двойном гражданстве

В Литве планируют провести референдум о двойном гражданстве

В Литве в мае 2019 планируют провести референдум о возможности иметь двойное гражданство в стране.

Соответствующее решение принял Сейм 18 октября.

За него проголосовали депутаты правящих партий, поскольку оппозиция ранее покинула зал заседаний в знак протеста против процедурных нарушений в голосовании за финансирование обороны новых парламентских партий.

Проведут голосование в мае 2019 – одновременно с президентскими выборами.

На голосование вынесут вопрос о 12 статье Конституции, согласно которой граждане Литвы не могут быть одновременно гражданами другой страны (кроме случаев, предусмотренных законом).

Решение парламента Литвы о подготовке референдума по изменению Конституции еще должен оценить Конституционный суд.

Если референдум состоится и граждане Литвы поддержат поправки в Конституцию, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

По материалам hromadske.tv
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