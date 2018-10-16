ТАСкомбанк повысил ставки по депозиту «Стабильный» и проводит акцию

ТАСкомбанк повысил ставки по депозиту «Стабильный» в гривне и долларе и проводит акцию для вклада на 9 месяцев.

Если оформить депозит «Стабильный» с 15 октября по 15 ноября 2018 года на срок 9 месяцев в любом отделении ТАСкомбанка, то сможете получить дополнительные + 2,9% годовых в гривне к действующей ставке по вкладу

Валюта вклада – гривна, доллар США и евро. Срок размещения вклада – 32 дня, 93 дня, 184 дня, 280 дней, 367 дней. Минимальная сумма вклада – 1000 гривен, 100 долларов США, 100 евро.

Процентные ставки выглядят таким образом:

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