Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 212 0

В Минсоцполитики посчитали, сколько украинцев получают “социалку”

В Минсоцполитики посчитали, сколько украинцев получают “социалку”

В Украине почти две трети населения получают различные виды социальной помощи.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Читайте также: Должникам по алиментам могут запретить оформлять субсидии

«Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи», – отметил Музыченко.

Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.

Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин – помощь одиноким матерям.

«Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен», – отметил Музыченко.

По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина