В Минсоцполитики посчитали, сколько украинцев получают “социалку”

В Украине почти две трети населения получают различные виды социальной помощи.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержке Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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«Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи», – отметил Музыченко.

Он отметил, что сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн домохозяйств, получающих жилищные субсидии.

Кроме того, отметил Музыченко, около 3 тысяч семей получают пособие для малообеспеченных, а также почти 400 тысяч женщин – помощь одиноким матерям.

«Вообще, если охарактеризовать систему социальных выплат или социальной помощи, то в бюджете на 2018 год предусмотрены соответствующие расходы почти 130 млрд гривен», – отметил Музыченко.

По его словам, около половины этой суммы составляют расходы на предоставление льгот и жилищных субсидий.