Должникам по алиментам могут запретить оформлять субсидии

Министерство социальной политики инициирует запрет на предоставление жилищных субсидий тем домохозяйствам, члены которых имеют задолженность до выплате алиментов.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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«На сегодняшний день мы инициировали перед Кабинетом Министров уточнение отдельных моментов. Если мы приняли процедуры борьбы с неплательщиками алиментов, то в программе жилищных субсидий это тоже должно быть отображено. Если отец уклоняется от уплаты алиментов, он является должником, и к нему есть претензии со стороны исполнительной службы, то в таком случае субсидия уже не будет назначена», – сказал он.

В то же время, по словам Музыченко, некоторые виды доходов не должны учитываться при начислении субсидий – алименты на ребенка, дотация на выращивание крупного рогатого скота.

«Как показала практика, критерий проживания в доме более 200 кв. м не всегда характеризует условия проживания домохозяйства. В 90-х годах, еще в советские времена, граждане с целью экономии строили под одной крышей все – начиная от подвала, заканчивая чердаком. Общая площадь такого дома может превышать 200 кв. м. Мы инициировали изменение общей площади на отопительную площадь, что позволит ряду домохозяйств оформить жилищную субсидию, поскольку они проживают не в элитном жилище на 500 квадратов, а у них просто гараж или сарай под одной крышей», – добавил он.