Субсидии по-новому будут считать уже с этого отопительного сезона

Субсидии с нового отопительного периода будут назначаться по факту отапливаемой площади, которая используется для проживания, а не фактической площади дома.

Об этом во время брифинга сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

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“На сегодня нами подготовлен проект изменений в систему субсидий, которые будут введены уже с этого отопительного периода, которые регулируют самые проблемные вопросы, возникающие у граждан. В советские и 90-е годы граждане с целью экономии собственных средств строили дома, где все было под одной крышей: сарай, гараж и жилая площадь. Эти помещения имеют довольно большую площадь, но при этом реально используется для проживания только определенный процент жилья. Одно из предложений – предоставление субсидии на отапливаемую площадь, а не на всю”, – рассказал Музыченко.

Он отметил, что субсидии станут более адресными, будет учитываться не только критерий официального получения доходов, но и имущественное положение получателей субсидий. Кроме того, урегулирован вопрос относительно оплаты услуги в случае, если пользователь употребил услуг меньше обязательной доли платежа за субсидию.

“Поскольку учесть в постановлении все появляющиеся субсидии невозможно, мы расширили полномочия комиссий, которые будут рассматривать индивидуальные случаи”, – добавил Музыченко.

По его словам, на субсидии, начисленные в 2018 году, будет потрачено 55 млрд грн. Еще около 20 млрд грн было потрачено на покрытие долгов по льготам и субсидиям за прошлый бюджетный период.

“Стоимость самой системы на этот год составит 55 млрд грн. Никто не закладывает в бюджет заведомо меньше средств, чтобы кого-то лишить субсидий”, – отметил Музыченко.

Он уточнил, что в прошлый отопительный период субсидии получали 6,9 млн домохозяйств. Тогда же скопилось почти 20 млрд грн долгов по оплате льгот и субсидий.

“На 1 января текущего года мы имели серьезную задолженность по оплате льгот и субсидий за прошлые годы. Если мы проанализируем ситуацию по состоянию на конец лета, то при начислениях 36 млрд грн льгот и субсидий, уплачено было почти 58 млрд грн. В первом квартале этого года происходило погашение задолженности за прошлый бюджетный период”, – сказал Музыченко.