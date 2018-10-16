Новый принятый парламентом Кодекс о процедурах банкротства отменяет запрет на взыскание квартир у должников по кредитам.

“С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу Закон Украины “О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте”, – говорится в Кодексе.

Мораторий ввели в 2014 году. Как следствие, мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.

Кроме того, Кодекс по вопросам банкротства вводит 5-летний особый режим реструктуризации валютной ипотеки. Например, требования кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ в день открытия дела о неплатежеспособности.

Погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором.

Если площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка в таком случае будет на уровне украинского индекса ставок. Сейчас индекс составляет 15,36%.

Отмечается, что членами семьи должника являются лица, проживавшие в квартире или доме, который является предметом обеспечения.

Кодекс вступает в силу через полгода после официального опубликования.