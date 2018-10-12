На iPad планируют запустить полноценный Photoshop

Разработчики обещают, что в 2019 году ею будет выпущен полноценный редактор Photoshop для iPad, а не особая упрощенная его версия, — пишет adobe.com.

Все знакомые инструменты и рабочие процессы с ПК (слои, маски, фильтры и различные корректировки) будут перенесены в мобильный интерфейс, так что к ретушированию, компоновке, режимам наложения и коррекции можно будет быстро переходить с помощью точечной восстанавливающей кисти.

Редактор через подписку Creative Cloud будет поддерживать автоматическую синхронизацию файлов PSD на всех устройствах, так что начать проект можно будет дома за рабочим ПК, а продолжить в дороге на iPad или наоборот. Обещана полная поддержка работы при помощи цифрового пера или даже простых касаний пальцем. Дополнительные шрифты, кисти, цвета, изображения Adobe Stock и многое другое можно всегда загрузить из облака.

Обещается удобная и быстрая навигация, позволяющая с точностью панорамировать контент, масштабировать его до пиксельной сетки, а также легко перемещаться между слоями. При этом заявлено, что мобильный Photoshop будет полностью поддерживать графические объекты из Adobe Illustrator, новые кисти для создания графики и живописи из Project Gemini, трёхмерные изображения из Adobe Dimension CC.

Разработчики создают интерфейс, который учитывает содержимое. Панель основных инструментов и операций с выделенными объектами не отвлекает от работы и отображается только в нужный момент. Небольшие панели инструментов не мешают перемещаться между слоями, при этом внимание пользователя сосредоточено на холсте, а не на перегруженном интерфейсе.