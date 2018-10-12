Офис банка Новинского выставили на торги вместе с подарочным алкоголем

31 октября в системе ProZorro.Продажи состоится аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью более 2 тыс. кв. м, находящегося на балансе обанкротившегося банка “Форум”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Центральный офис банка находится по адресу бул. Верховной Рады, 7. Сейчас в нем работает ликвидатор.

В этот лот вошли также два складских металлических модуля общей площадью по 17 кв. м, металлический гараж общей площадью 12 кв. м, автостоянка площадью 175 кв. м и другое имущество банка, в том числе 5768 единиц основных средств, в основном речь идет о компьютерной технике.

Но есть в списке основных средств и специфические товары: победитель аукциона получит водку “Русский Стандарт” 1л в платиновом тубусе (стартовая цена 380,4 грн), коньяк Martell (3546 грн) и шампанское Moet & Chandon (930,12 грн).

Стартовая цена лота – 90 млн 933 тыс. 694,75 грн, после чего начнутся торги на снижение цены до 20% от стартовой.

В Фонде отметили, что заявки на участие в торгах принимаются до 16:39 31 октября.

Справка Finance.ua

Вадим Новинский в 2012 году купил банк “Форум” у немецкой группы Commerzbank, после чего выяснилось, что заведение требует дорезервирования на 2,5 млрд грн. Банк был признан неплатежеспособным, его ликвидация по решению НБУ началась в июне 2014 года.