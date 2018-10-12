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В Google подтвердили разработку поисковика со встроенной цензурой для Китая

В Google подтвердили разработку поисковика со встроенной цензурой для Китая

Google с весны 2017 года работает над проектом Dragonfly — поисковиком со встроенной цензурой, который создается специально для Китая. Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи во время выступлении на конференции издания WIRED в Сан-Франциско, пишет TechCrunch.

Таким образом, Пичаи впервые публично подтвердил разработку поисковика. Ранее представители Google отказывались комментировать эту тему. При этом глава корпорации отметил, что Google пока не принял окончательного решения по поводу запуска поисковика. Если это произойдет, Dragonfly станет крупнейшим конкурентом китайской Baidu.

«Это замечательный инновационный рынок. Хотели узнать, как это будет выглядеть, если мы будем в Китае. Это то, что построили внутри страны. Учитывая важность рынка и количество пользователей, мы чувствуем обязанность хорошо подумать об этой проблеме и принять более долгосрочную перспективу».

На данный момент разработчики корпорации создали две версии поисковика под названиями Maotai и Longfei. Один из них в будущем может заменить Google на территории Китая, где работа сервиса запрещена с 2016 года.

По материалам hightech.fm
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