В американской Greenbrier подтвердили намерение выйти на украинский рынок

Производитель железнодорожного подвижного состава The Greenbrier Companies (США, Орегон) намерен в близкой перспективе выйти на украинский рынок.

“Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в недалекой перспективе придем на этот рынок”, – сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик.

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Он также отметил: для того, чтобы сделать украинский рынок более привлекательным для иностранных компаний, необходимо внести ряд законодательных изменений.

“Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка, чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция… Для нас очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны”, – сказал он.

По словам Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше европейских компаний придут и начнут работу.

Ранее Greenbrier рассматривала вариант создания в Украине лизинговой компании.

Справка Finance.ua: