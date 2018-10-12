Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 116 0

В американской Greenbrier подтвердили намерение выйти на украинский рынок

В американской Greenbrier подтвердили намерение выйти на украинский рынок

Производитель железнодорожного подвижного состава The Greenbrier Companies (США, Орегон) намерен в близкой перспективе выйти на украинский рынок.

“Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в недалекой перспективе придем на этот рынок”, – сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик.

Читайте также: Укрзализныця с ноября повысит ставки на использование вагонов

Он также отметил: для того, чтобы сделать украинский рынок более привлекательным для иностранных компаний, необходимо внести ряд законодательных изменений.

“Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка, чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция… Для нас очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны”, – сказал он.

По словам Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше европейских компаний придут и начнут работу.

Ранее Greenbrier рассматривала вариант создания в Украине лизинговой компании.

Справка Finance.ua:

  • The Greenbrier Companies специализируется на производстве и ремонте железнодорожного подвижного состава, предоставляет услуги управления и лизинга вагонов.
По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина