Alstom заинтересована в электрификации железной дороги в Украине

Французский производитель железнодорожной техники Alstom заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в Украине, в частности, проектов по электрификации железнодорожной инфраструктуры, однако разница между украинскими и европейскими стандартами в отрасли может помешать его работе на этом рынке.

Об этом, отвечая на вопросы украинских производителей в Киеве во время выставки Rail Expo 2018, рассказала директор по развитию бизнеса Alstom в Европе Флоранс Дюфур.

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“Мы, конечно же, заинтересованы в работе с инфраструктурными проектами в Украине, с проектами по электрификации. Но в Украине есть стандарты ГОСТ, не совпадающие с европейскими стандартами, и для нас это проблема”, – отметила она.

В то же время Дюфур отметила, что поскольку “Укрзализныця” имеет большую программу по электрификации, по которой может получить финансирование от европейских финансовых организаций, Alstom все же рассматривает возможность принять участие в этом проекте.