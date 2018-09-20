Старая версия
укр ру
Актуально
- 37 0 Актуально

Alstom построит первый в мире двухэтажный поезд, преодолевающий скорость 300 км/ч

Alstom построит первый в мире двухэтажный поезд, преодолевающий скорость 300 км/ч

Французская компания Alstom анонсировала начало работы над новым поколением пассажирских скоростных поездов – Avelia Horison. Поезда данной модели, будучи двухэтажными, впервые в истории преодолеют 300-километровый рубеж скорости.

Соответствующая презентация состоялась на крупнейшей мировой выставке железнодорожной техники InnoTrans 2018.

При этом, новый поезд будет на 10% легче нынешней модели Avelia, и на 20-40% экономичнее в эксплуатации, чем одноэтажные скоростные поезда.

В Alstom подчеркнули, что готовы выпускать и более скоростные поезда, но сейчас у заказчиков три других приоритета: экономия в эксплуатации, простота адаптации (поезд может эксплуатироваться 30 лет, а за это время могут меняться приоритеты перевозчика и пассажиров), удобство для пассажиров.

В целом, очевидно, что в Европе такие поезда видят конкурентами авиации. “Поезд должен побеждать самолет”, – уверены во французской компании.

Поезд Avelia Horison будет состоять из 7 или 9 вагонов. В последней комплектации он будет способен взять на борт до 200 пассажиров. Предполагаемая скорость – до 350 км/ч.

В 2023 году ожидается первая поставка новых двухэтажных поездов для французского оператора SNCF. Общий объем заказа – 100 поездов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018