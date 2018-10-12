Землю Родовид Банка выставили на повторный аукцион в 5 раз дешевле

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снизил цену до 740 млн гривен и в очередной раз выставляет на торги более 113,5 га земли в Киеве, которая является собственностью АО «Родовид Банк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В системе ProZorro.Продажи 23 октября 2018 года состоится очередной аукцион по продаже 113,5 га земли в Оболонском районе г. Киева. Актив учитывается на балансе АО «Родовид Банк». Стартовая цена лота – 740 000 000,00 грн», – говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что целевое назначение земельного участка – строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Располагаются выставленные на продажу 113,5298 га земли на ул. Озерной, в г. Киеве.